Rubinetti a secco a Salerno per la manutenzione, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco a Salerno, per via di alcuni lavori di manutenzione in via Camillo Sorgente altezza civico n°18.

Le strade interessate

Salerno Sistemi rende noto che verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 11 di venerdì 5 ottobre in via Camillo Sorgente, via Cerare Battisti e in via Saverio Avenia. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. Disagi in vista.