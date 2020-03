Lavori in via Mario: rubinetti a secco per 7 ore a Salerno

Al via, gli interventi di manutenzione straordinaria in via E. A. Mario, a Salerno: verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16 di venerdì 6 marzo in diverse strade, come comunicato da Salerno Sistemi.

L'elenco delle vie senz'acqua:

- Via E. A. Mario

- Via Eliodoro Lombardi

- Via Pietro Summonte

- Via Domenico Vassalli

- Via Alda Borrelli

- Via Giulio Tesauro dal civ. n° 54 al civ. n° 62