Rubinetti a secco a Salerno per 4 ore: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco in città, l'8 marzo. La Salerno Sistemi ha fatto sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Lazzarelli, all'angolo con via Rocco Cocchia, è necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 18 di giovedì, in diverse strade.

La mappa dei disagi

Resteranno senz'acqua i residenti di via Rocco Cocchia​ dal civico n° 173 al civco n°215, via Yuri Gagarin​dal civico n° 2 al civico n° 24 e via Luigi Lazzarelli​ dal civico n° 30 al civico n°76. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza.