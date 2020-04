Rubinetti a secco a Salerno il 15 aprile, sospensione ad horas a Castel San Giorgio

Rubinetti a secco per 3 ore, a Salerno, in via Bonaventura Rescigno (altezza civico n.4). La Salerno Sistemi Spa fa sapere, infatti, che, al fine di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13:30 alle ore 16:30 di mercoledì 15 aprile.

Il guasto

Intanto, è del primo pomeriggio di oggi un guasto improvviso a Castel San Giorgio: senza acqua Via Telegrafo, Via Costantinopoli, Corso Claudio, Via Edoardo Lanzara, Via Antonio Rescigno, Via Risorgimento, Via Casa Amabile, Via Chiesa, Via Santa Barbara, Via Petrella, Via Grottole, Via Avvocato Aniello Capuano, Via Antica Torello e relative traverse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'avviso

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:30. "Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti", fanno, infine, sapere dalla Gori.