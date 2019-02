Rubinetti a secco a Salerno per 15 ore domani, sospensione idrica anche giovedì

Rubinetti a secco, domani, mercoledì 27 febbraio, nei rioni collinari di Salerno. Per ”eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice Integrativa nel tenimento di Giffoni Sei Casali”, infatti, verrà interrotta l’erogazione idrica sulla condotta in a partire dalle ore 5,30.

Di seguito, le strade interessate ai disagi

• Ogliara – Montecasino (parte bassa) – Via Breccia –- Via Fuardo – S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella – Palazzine de Maio – Via Montestella

• Ariella - Pastorano - Casa Roma - Casa Leone - Via Torre Bianca

• Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano

Brignano (Superiore, Inferiore, località Piezzo)

• Via C.Gatti

• Casa Manzo (parte alta) - Via Panoramica

A partire dalle ore 13,00 circa, a seguito del progressivo esaurimento dei volumi disponibili nel serbatoio di Giovi, vi sarà inevitabilmente l’interruzione dell’erogazione idrica anche alle seguenti zone:

• Nicola – Bottiglieri – Via Casa Basso – Casa Marsiglia

• Piegolelle – S.Bartolomeo – Casa Vicinanza – S.Croce – Casa Di Giacomo – Casale – Casa D’Amato – Casa Polla – • Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Altimari

• Casa de Rosa – Incarto – Ponte Guazzariello

Potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno. Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, è previsto per le ore 20,30 di domani.

La sospensione di giovedì

Inoltre, la Salerno Sistemi Spa comunica che nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale in Via Postiglione (Ogliara), sospenderà l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 16 di Giovedì 28 febbraio in Via S. Angelo di Ogliara da incrocio con Via Cavolelle/Via Giardino ad incrocio con Via Postiglione, Viale Piedimonte da incrocio con Viale dei Monti Lattari ad incrocio con Via S. Angelo di Ogliara, Via Amalia Giovanni Galdi e Via dei Monti Lattari. Disagi in vista.