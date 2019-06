Rubinetti a secco a Giovi e Pastena: ecco le strade coinvolte

Disagi in vista per alcune famiglie salernitane. Giovedì 6 giugno, dalle 9 alle 16, verrà sospesa l’erogazione idrica in via Incarto (da incrocio con Via San Pio da Pietralcina/Casa de Rosa al civico n° 28) per consentire la realizzazione della nuova rete idrica; lo stesso giorno, ma dalle 13 alle 16, mancherà l’acqua in via Medaglie d’Oro (da incrocio con via dei Mille ad incrocio con via Zanotti Bianco), via Domenico Fiore Capitano e in via dei Mille (dal civico n° 86 al civico n° 106).