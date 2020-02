Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco per sette ore a Salerno

Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Via Giovi Piegolelle, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica mercoledì 5 febbraio, dalle ore 13.30 alle ore 20 nelle zone collinari della città.

Le zone coinvolte

Mancherà l'acqua nelle zone San Nicola, Bottiglieri, via Casa Basso, Casa Marsiglia, via Picarella,Piegolelle, San Bartolomeo, Casa Vicinanza, Santa Croce, Casa Di Giacomo, Casale, Casa D’Amato, Casa Polla, Casa Parisi, Casa Postiglione, Giovi Canali, Casa Rocco, Altimari, Casa de Rosa, Incarto, Ponte Guazzariello, via Cupa Parisi.