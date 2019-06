Guasti e riparazioni: mezza Salerno a secco, ripristinato il servizio idrico in alcune zone

Ultimato, l'intervento di riparazione che aveva lasciato le zone collinari di Salerno, questa mattina. L'Ausino, infatti, ha fatto sapere che la condotta Integrativa è stata rimessa in regolare esercizio, con il ripristino dell'erogazione idrica a Ogliara, Rufoli e Brignano.

La conseguenza

L’interruzione della fornitura sulla Condotta integrativa tuttavia ha anche determinato il progressivo svuotamento dei serbatoi in località Giovi ed in località Casa Manzo, e quindi a partire dalle ore 12,30 circa si è determinata la sospensione idrica anche in varie zone. Parlia di: via San Nicola – Bottiglieri – Via Casa Basso – Casa Marsiglia, Piegolelle – S.Bartolomeo – Casa Vicinanza – S.Croce – Casa Di Giacomo – Casale – Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Altimari, Casa de Rosa – Incarto – Ponte Guazzariello, Casa Manzo e Via Panoramica Il ripristino regolare in tali zone, invece, è previsto per le prime ore pomeridiane di oggi, per garantire un minimo di riempimento nelle vasche dei serbatoi.

L'altra sospensione

Intanto, Salerno Sistemi Spa fa sapere che, a causa improvvisa rottura delle rete idrica principale di Via Sant’ Alfonso Maria De Liguori, al fine di eseguire intervento di riparazione urgente ed indifferibile, è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in via Sant’ Alfonso Maria De Liguori e nell'Area Cimiteriale di Brignano inferiore. In tal caso, il servizio sarà ripristinato entro le ore 20. Disagi.