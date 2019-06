Nove ore senz'acqua a Salerno: le strade coinvolte dai lavori

Disagi in vista per numerose famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, la società Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica martedì 11 giugno, dalle 11 alle 19.30 in alcune strade cittadine.

Le strade

Mancherà, dunque, l’acqua in Via Gradinata Alberto De Santis, Via Madonna del Monte, Via Spinosa, Via Indipendenza dal civico 46 al 50, Via Benedetto Croce dal civico 40 al 50, nell’ Area portuale (Molo Trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. Il Guiscardo).