Guasto alla condotta idrica: rubinetti a secco nei quartieri alti di Salerno

Ancora disagi in vista per molte famiglie salernitane. La società Ausino ha comunicato a Salerno Sistemi che, dovendo eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice “consorziale” nel tenimento di Montecorvino Rovella “Località Gauro” è costretta ad interrompere l’erogazione idrica mercoledì 12 giugno dalle 6 alle 17.

Le zone coinvolte

Rubinetti a secco, dunque, anche a Salerno. E precisamente a Sordina, Matierno, Torre Bianca – Casa Roma – Casa Leone, Via dei Greci (tratto compreso tra Salita San Giovanni e località Fontanafiore), Via Partercipazione – Traversa dei Greci – Traversa Magna Grecia – Salita San Giovanni, Cappelle inferiori compreso parco Ambra e palazzine Siulp, Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Montecasino parte alta Ospedale “G. Da Procida”, Via S. De Vita – Via dei Casali e Rione Calenda (tratto compreso tra via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa). L’erogazione idrica, salvo imprevisti, ritornerà alla normalità entro le ore 21.