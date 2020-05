Rubinetti a secco a Salerno e Nocera: giornata di disagi

Giornata di disagi, oggi, a Salerno, precisamente in via Roma e dintorni: Salerno Sistemi ha dovuto sospendere ad horas il servizio idrico all'angolo di via Duomo, a causa di problemi tecnici riscontrati nel corso dei lavori. Il ripristino è stato fissato entro le ore 19 di oggi.

A Nocera

Intanto, la Gori ha reso note mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a Nocera Superiore, precisamente in via Pucciano, via Risorgimento e nelle relative traverse. A partire dalle 19 di oggi, dunque, anche in questo caso, l'avvio del ripristino del servizio. Tuttavia, alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.