Sospensione idrica ad horas a Salerno: guasto a Sant’Eustachio, la mappa dei disagi

Disagi a Pastena, stamattina: la Salerno Sistemi ha fatto sapere che, al fine di eseguire urgente ed indifferibile intervento di riparazione, causato dall’improvvisa rottura di una valvola e di alcuni tratti di rete idrica in zona Sant’Eustachio, per eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha sospeso ad horas l’erogazione idrica a tutta la zona di Pastena /Quartiere Italia/Quartiere Europa.

Salvo imprevisti, il servizio di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 12 di oggi. Ecco le strade che sono rimaste a secco:

Via Guido Vestuti

Via Raffaele Di Palo

Via Dei Mille

Via Emanuele Nuzzo

Via Sorelle Vigorito

Via Rocco Cocchia

Via Cantarella

La sospensione programmata

Già annunciata, invece, nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale in Via Postiglione (Ogliara), la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 16 di oggi in Via S. Angelo di Ogliara da incrocio con Via Cavolelle/Via Giardino ad incrocio con Via Postiglione, Viale Piedimonte da incrocio con Viale dei Monti Lattari ad incrocio con Via S. Angelo di Ogliara, Via Amalia Giovanni Galdi e Via dei Monti Lattari.