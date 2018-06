Guasto alla condotta idrica, sospensione ad horas nelle zone collinari di Salerno

Brutta sorpresa per gli abitanti delle zone collinari, in serata. Come rende noto l'assessore comunale di Salerno, Mariarita Giordano, "è stato rilevato un guasto alla condotta integrativa dell'Ausino e ciò comporta mancanza idrica a molte zone delle frazioni alte".

I disagi

Tra i quartieri rimasti a secco, Ogliara, Sant'Angelo di Ogliara, Rufoli, Giovi Casa Gallo, Pastorano, Brignano Superiore ed Inferiore, Casa Manzo e Croce. L'acqua potrebbe mancare pure presso altre zone di Giovi (il serbatoio ha poca autonomia). Gli addetti dell'Ausino, dunque, si sono recati sul posto per capire le modalità e i tempi di intervento del servizio idrico. Preoccupazione tra i residenti, costretti a far fronte, senza preavviso, ai disagi.