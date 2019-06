Guasto alla condotta, sospensione idrica ad horas a Salerno e Pellezzano

Disagi improvvisi, questa mattina, a Salerno, dove a causa della rottura della rete idrica in Via Mario Pagano è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in diverse strade e zone alte del capoluogo: l'ospedale “Giovanni Da Procida”, Rione Calenda (tratto compreso tra via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa) e via Sabato de Vita. La sospensione idrica riguarda anche il comune di Pellezzano (Chiuiano – via J.F.Kennedy – Via de Gasperi – via dei Casali).

Sul posto sono giunti i tecnici di Salerno Sistemi per riparare il guasto. La situazione ritornerà alla normalità, salvo improvisti, entro le ore 18 di oggi.