Lavori alla condotta idrica: molte strade senza acqua per circa 15 ore

Rubinetti a secco a partire dalle 6.30 di domani, nel salernitano, per via dei lavori di riparazione su una condottadi Giffoni Sei Casali, in località Due Cancelli e Giffoni Valle Piana in località Pezzotta. Al fine di rimuovere un pericolo per la pubblica e privata incolumità e di provvedere ad alcuni lavori di ripristino dell’efficienza impiantistica, è necessario sospendere l’erogazione idrica sulla condotta, fino alle ore 22.

I comuni e i quartieri interessati alla sospensione idrica

Sordina

Matierno

Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone

Via dei Greci (tratto compreso tra Salita San Giovanni e località Fontana Fiore)

Via Partecipazione, Traversa dei Greci, Traversa Magna Grecia, Salita San Giovanni

Cappelle Inferiori (compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP)

Cappelle Superiori

Puzzo di Cappelle

Montecasino (parte alta)

Ospedale G. Da Procida

Pellezzano (Chiuiano- Via J.F. Kennedy, Via De Gasperi, Via S. de Vita e Via dei Casali)

Rione Calenda (soltanto il tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

La Salerno Sistemi porrà in essere tutte le misure tecniche (manovre sulla rete e attivazione impianti di sollevamento) per limitare l’utenza interessata dalla sospensione ed alleviare per quanto possibile i disagi.