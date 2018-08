Rubinetti a secco a Salerno per 7 ore: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, l'8 agosto, a Salerno. La Salerno Sistemi Spa fa sapere verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Sant’Elia, in località Puzzo di Cappelle.

La mappa

Così sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16 di mercoledì, in via Sant’Elia e Puzzo di Cappelle. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza.