Sospensione idrica a Sarno, intanto mezza Salerno è a secco

Sospensione dell'erogazione idrica, da giovedì 27 giugno alle 18, fino a a venerdì 28 giugno alle 6, a Sarno. Ad annunciarlo, la Gori che fornisce l'elenco delle strade interessate al disagio:

Via Bracigliano, Rione Europa, Via San Vito, Via Pioppazze, Via Fiorentini, Via Quattrofuni, Via Vecchia Lavorate, Via San Marino, Via Bersaglio, Via Sant' Eramo, Via Voscone, Tratto di Via cappella Vecchia, Via Gaetano Nunziante, Via Umberto I, Via Paolo Falciani, Vico Cantarone, Via Carraro Londrone, Masseria Muonzo, Piazza Sabotino, Piazza XXIV Maggio, Via Astone di Cervo, Via Carrara Castagnitiello, Via Castagnitiello, Via Giuseppe Lanzara, Via I Starzella, Via II Starzella, Via Mortaro, Via Cotini, Corso Prolungamento Matteotti, Via Laudisio, Vico forno vecchio, Vico Caro gioielli, Vico dei Pastori, Vico tre Corone, Vicolo Immacolata, Vico San Martino, Via mortale, Via Mazzini, Via Fabbricatore, Vicolo San Francesco, Via Scudieri, Via Pietro Nocera, Via De Liguori, Via Amendola ed in tutte le traverse della zona