Lavori di manutenzione: scatta la sospensione idrica a Fratte e Parco Arbostella

La Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica giovedì 7 maggio per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria nel Parco Arbostella e in via Mario Pagano.

Le strade

Rubinetti a secco, dalle 9 alle 16, in Viale Giuseppe Verdi (civici 12 F - G - H - I - L - M – N), Via Mario Pagano, Via Nazzario Sauro, Via Cristoforo Capone, Piazza Galdi, Via dei Bigi, Traversa Grancano e Via Irno civici 237 e 239.