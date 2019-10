Manutenzione straordinaria a Salerno, rubinetti a secco per quasi 12 ore: ecco dove

Rubinetti a secco, per quasi 12 ore, giovedì 10 ottobre, in città. Salerno Sistemi Spa, infatti, ha reso noto che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Torrione, nel tratto compreso tra via Rocco e via la Carnale, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 20.30 di giovedì.

Ecco le strade interessate alla sospensione idrica

Via Torrione dal civico n° 9 al civico n° 91 e dal civico n° 50 al n° 104

Via Settimio Mobilio civici pari compresi tra il n° 2 ed il n° 18

Via Leonino Vinciprova

Via Michelangelo Testa

Via Giustino De Jacobis

Via La Carnale

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.