Lavori straordinari, sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

Disagi in vista per alcuni residenti del capoluogo. Mercoledì 4 settembre, dalle 9 alle 18.30, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria in via Andrea de Leo.

La mappa

Le strade coinvolte sono: Via Marino Freccia (tratto compreso tra Via De Leo e Via De Crescenzo), Via Achille Talarico, Via Volontari della Libertà, Via Pietro Giannone, Via Alfredo De Crescenzo, Via Nicola Maria Salerno, Via Carlo Pisacane, Via Francesco Saverio Amato, Piazza Alfonso Trucillo e Lungomare Marconi tratto compreso tra Via De Leo e Via Enrico Perito.