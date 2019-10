Lavori nei rioni collinari: rubinetti a secco per 9 ore in via Incarto

Disagi nelle zone collinari: Salerno Sistemi fa sapere che, per eseguire prove tecniche ed interventi di manutenzione straordinaria in via via Incarto, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica lunedì 7 ottobre dalle ore 9 alle ore 18.

La mappa

Rubinetti a secco, dunque, in via Incarto da incrocio con Via S. Pio da Pietralcina al civico n° 21.