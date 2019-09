Lavori alla rete idrica: mancherà l'acqua a Nocera Superiore, Pagani e San Severino

Disagi in vista per gli abitanti di tre comuni della zona nord della provincia di Salerno. La società Gori, infatti, sarà impegnata con i tecnici ad effettuare dei lavori.

Le strade

Da martedì 17 settembre alle 16 a mercoledì 18 settembre alle 2, infatti, verrà sospesa l’erogazione idrica in tutto il territorio comunale di Mercato San Severino. Rubinetti a secco, dalle 9.30 alle 12.30 sempre di mercoledì anche a Pagani e precisamente in Via Carlo Tramontano, Via Guido Tramontano, Via Tramontana, Via Perone, Via Giacomo Leopardi, Via dello stadio, Via Francesco Barbato, Via Armando Diaz, Via San Domenico, Via Marino Guerritore, Via Napoli, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Torre e relative traverse. Infine, dalle 9.30 alle 13.30 di giovedì 19 settembre mancherà l’acqua anche a Nocera Superiore (Via Lamia e traverse, Autogrill, Autostrada A3 Salerno-Napoli).