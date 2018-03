Lavori urgenti a Sant'Arsenio: scatta la sospensione idrica

Rubinetti a secco, a Sant'Arsenio: il Comune ha reso noto che, a causa di urgenti lavori in corso da parte della Consac, domani 15 marzo è prevista una sospensione idrica.

La mappa dei disagi

A restare a secco, dalle 8.30 alle 12.30, la zona alta e via San Vito, via Aldo Moro, via Marcigliani, via Fontana Maggiore. Dalle 13 alle 18, invece, il servizio idrico sarà sospeso nelle rimanenti zone, a partire dalla Chiesa Madre. Disagi in vista.