Disagi a Sarno: rubinetti a secco per 12 ore, la mappa

Rubinetti a secco a Sarno: lo annuncia la Gori. E' stata programmata la sospensione dell'erogazione idrica da venerdì 21 giugno alle 18, a sabato 22 giugno, alle 6, in diverse zone del comune dell'Agro.

La mappa dei disagi

Via Bracigliano, Rione Europa, Via San Vito, Via Pioppazze, Via Fiorentini, Via Quattrofuni, Via Vecchia Lavorate, Via San Marino, Via Bersaglio, Via Sant’Eramo, Via Voscone, Tratto di Via cappella Vecchia, Via Gaetano Nunziante, Via Umberto I, Via Paolo Falciani, Vico Cantarone, Via Carraro Londrone, Masseria Muonzo, Piazza Sabotino, Piazza XXIV Maggio, Via Astone di Cervo, Via Carrara Castagnitiello, Via Castagnitiello, Via Giuseppe Lanzara, Via I Starzella, Via II Starzella

Gli operatori GORI restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.