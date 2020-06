Guasto improvviso alla condotta idrica a Scafati: i disagi

A causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nel comune di Scafati. Le strade coinvolte sono: Via Roma, Via Dante Alighieri, via Alessandro Manzoni e tutte le relative traverse.

L’avviso

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22:30 di oggi 23. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.