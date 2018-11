Lavori straordinari nel centro di Salerno: ecco dove mancherà l'acqua

Rubinetti a secco nel centro di Salerno. La società Salerno Sistemi, infatti, svolgerà interventi di manutenzione straordinaria in Via Fieravecchia, in Via Leopoldo Cassese ed in Via Pirro angolo Via Fieravecchia. Per questo, lunedì 26 novembre, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle 13.30 alle 21.30.

L’elenco

L’acqua, dunque, mancherà nelle seguenti strade: Via Fieravecchia, Via Velia, Via Alberto Pirro, Piazza XXIV Maggio, Via Giovanni Cuomo, Via F. Conforti, Via Leopoldo Cassese, Via Gen. Ferrante Maria Gonzaga, Via Arce (dall’incrocio con via Oberdan a Via Velia solo civici pari) e in Vicolo San Bonaventura.