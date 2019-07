Guasto alla condotta idrica a Fisciano: tutte le strade coinvolte

Continuano di disagi per gli abitanti del comune di Fisciano. A causa di guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 21.30 di ieri (mercoledì 3 luglio 2019). Tali disagi dureranno fino alle 22 di oggi (giovedì 4 luglio),

Le strade

La sospensione idrica riguarda: Via SanLorenzo, Contrada S.Lorenzo (parziale), Via Mesanole di Sotto, Via Giovanni Paolo II (parziale), Via Pastanelle, Via Canfora, Via Soccorso, Via Nuova Consortile, Via delle Industrie, Via Cervito, Via Mandrizzo, Via Polcareccia, Via Madonna del Soccorso, Via Prignano, Via degli Aceri, Via dell’Irpinia, Statale 88 (parziale), Via Faraldo, Via Nocelleto, Via degli Ulivi, Via dei Pini, Via Pozzillo, Contrada Pattano. Via Parco Donica, Via Vignadonica, Contrada San Lorenzo (parziale). Zona Università.