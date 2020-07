Sospensione idrica per 9 ore a Fisciano: l'elenco delle strade

Disagi in vista per i residenti nel comune di Fisciano. Per la manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10alle 19 di mercoledì 8 luglio 2020, nelle seguenti zone:

Contrada San Lorenzo e relative Traverse, I Traversa Parco Donica, Via Madonna di Fatima (da Incrocio Contrada San Lorenzo al n. 14), Via Parco Donica (dal n. 1 al n. 23), Via San Lorenzo (Solo n. 136).

L'avviso

Il servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine sarà attivato presso Piazza del Popolo, Villa Comunale, Località Pizzolano.