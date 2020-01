Guasto alla condotta idrica: Fisciano e Nocera Superiore senz'acqua

Disagi in corso a Fisciano e Nocera Superiore dov’è stata sospesa, ad horas, l’erogazione idrica. Nella Valle dell'Irno, a causa di un guasto improvviso, sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione, dalle 10.30 alle 19, in via Via Migliano, Via della Panoramica, Provinciale Lancusi/Gaiano, Via Mandani, Via Fusani, Via Rocchi, Via Meteria, Via Stabia, Via Mai, Via Fiocchi e traverse di Fisciano.

L'altro comune

Stessa situazione in Via Casa Pareti, Località Casa Milite, Via Lamia, Via Castagneto, Via Cupa Mileto, Via Nazionale zona Camerelle, Via Cimitero, Via Risorgimento, Mac Donald, Via Materdomini, Via Garibaldi, Via Croce, Via del Santuario, Via Riccio, Via Croce Melloni, Viale Croce, Via Giovanni XXIII, Via Iroma e traverse di Nocera Superiore. Anche qui l’erogazione idrica tornerà alla normalità intorno alle ore 19.