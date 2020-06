Rubinetti a secco nei comuni di Fisciano e Pagani: i disagi

Disagi, questa mattina, nei comuni di Fisciano e Pagani a causa di un guasto improvviso che sta comportando mancanze d’acqua ed abbassamento di pressione idrica.

Fisciano

Le strade coinvolte sono via Contrada Le Selve, via Ponte Don Melillo, via delle Selve, via Mariscoli, via Macchione, Contrada Quarasano, via Giovanni Paolo II, Contrada San Lorenzo, via Mesanole Di Sotto, Via della Panoramica, via Carasano, Contrade Lenze, Strada Provinciale 91 ed in tutte le traverse della zona. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:30 odierne.

Pagani

Le strade coinvolte sono via Migliaro, via Fontana, via Corallo, via Termini Bianco ed in tutte le traverse della zona. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13 di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’avviso