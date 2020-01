Sospensione idrica a Salerno: disagi per le famiglie dei rioni collinari

Disagi in vista per molte famiglie che abitano nei rioni collinari di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovi San Nicola ed in Via Giovi Bottiglieri, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle 10.30 alle 19 di mercoledì 14 gennaio.

L’elenco

Le strade coinvolte dai lavori sono: Via San Nicola di Giovi, Via Casa Cuonti, Via Casa Vicinanza di Giovi San Nicola, Via V. Sabatino, Via Giovi Bottiglieri, Via Picarella, Via Carosello di Giovi, Via I.Matarazzo, Via Casa Basso, Via M.Iervolino, Via Piegolelle, Viale delle Colline e Via Monte Bellara.