Guasto alla rete idrica, rubinetti a secco a Nocera Inferiore: ecco le strade

Disagi, dalle 11 alle 15 di oggi, per numerose famiglie che risiedono nel comune di Nocera Inferiore. A causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in varie zone della città.

L'elenco

Le strade coinvolte, comunica la Gori, sono: in via Via Pentapoli, Via Vescovado, Via Amato, Via Pironti, Via Gramsci, Via De Concilis, Via Salvatore Tramontano, Via Fucilari, Via Riccio, Via Nazionale, Via Fronda, Piazzetta Pagliara, Via Nola, Via Barbarulo, Via Gambardella, Via Grimaldi, Via Sant'Angelo in Grotta, Via Arturo Petrosini, Via d'Angiò, Via Marrazzo, Via Fava, Via Amalfitana, Via Atzori, Via Santa Chiara, Via Publio Sizio, Via Amendola, via Degli Olivetani, Via Dei Pozzi, Via Sarajevo, Via Pepe, Via Forino, Via Famiglia Pietro Lamberti, Piazza D'amora, Via Canger, Piazza Amendola, Via Gioacchino Guerritore, Via Cucci, Via Jacopo Sannazzaro, Corso Vittorio Emanuele II, Via Garibaldi, Rione Calenda, Via Nicotera, Via Colonnello Spera, Via Federici, Via Libroia, Via Rossi, Via Generale Gerardo Palma, Contrada Montalbino, Via Correale, Via San Pasquale, Via dei Sarrasti, Via Gabola, Via Papa Giovanni XXIII, Via Sellitti, Via Montalbino, Via Origlia, Via Balestrino ed in tutte le traverse della zona.