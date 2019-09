Rubinetti a secco a Pagani: ecco tutte le strade coinvolte

Disagi in vista per alcuni abitanti di Pagani. A causa di lavori programmati sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 16 alle 23:59 di lunedì 9 settembre, nelle seguenti strade: Via Mangiaverri, Via San Domenico, Via Guido Tramontano, Via Cimitero, Via Cesare Sportelli, Via Tramontana, Via Sorvello, Via Dello Stadio, Via Napoli, Via Perone, Via Francesco Barbato, Contrada Mangiaverri, Via Marino Guerritore, Via Giacomo Leopardi, Via Ferrante, Via Giuseppe Torre, Via Mazzini, Via Genova, Via Venezia, Via Bari e Via Ugo Foscolo. Per ricevere altre informazioni si può contattare la Gori.