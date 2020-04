Guasto alla condotta, strade a secco a Salerno: ecco l'elenco

Disagi in vista per migliaia di abitanti di Salerno. Per eseguire intervento di riparazione sulla rete idrica in Via Calata San Vito (altezza angolo Via Tommaso Soriente) verrà sospesa l’erogazione idrica martedì 21 aprile dalle 10 alle 16 in numerose strade cittadine.

I disagi

L’elenco delle strade: Calata S.Vito, Piazza O.Coppola, Via B.Gaeta, Via C. Carducci,Via G.Trincone, Via D.Coda, Via M. Da Durazzo, Via T.Soriente, Via C.Forte, Via P.Cavatore, Via A.Nicolodi, Via C.De Caro, Via V.Petrone, Via D. Siviglia, Via F.Filzi, Via delle Terme, Via delle Fonderie, Viale A. Gramsci , Via del Lavoro, Via degli Opifici, Via M. Pagano, Via S.de Vita, Via dei Casali, Via Buonservizi, Via A.Conforti, Via M. Peluso, Via S. De Crescenzo, Via dei D'Agostino, Via C. Capone , Piazza Galdi, Via dei Bigi, Via N.Fiore, Via Pomponio Leto, Via F. Spirito, Via L.Di Marini, Piazza Medaglie d'Oro, Via C. Gatti, Via Irno (n.52), Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via dei Greci e sovrappasso Autostradale), Via dei Greci (tratto tra Via R.Wenner e Salita San Giovanni) e Traversa dei Greci.