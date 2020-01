Lavori alla rete idrica a Salerno: ecco le strade senz'acqua

Disagi in vista per migliaia di famiglie residenti nella zona orientale di Salerno. Giovedì 30 gennaio, dalle 9 alle 13, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Sant’ Eustachio, verrà sospesa l’erogazione idrica in via Via Sant’ Eustachio (da incrocio Via San Pio da Pietralcina a Via Cupa Parisi), Via Sant’ Eustachio (civici n° 25 e 35), Via Cupa Parisi, Via Casa Stanzione (da via Sant’ Eustachio al civico n° 127) e in Via San Pio da Pietralcina (dal civico n° 1 al 5 e dal 2 all’ 8).

Le altre strade

Venerdì 31 gennaio, dalle 9 alle 19, per svolgere lavori di manutenzione straordinaria in Via Lungomare Cristoforo Colombo (angolo via Francesco Antonio Ventimiglia) mancherà l’acqua dall’incrocio con Via Gaetano del Mercato all’incrocio con Via Donato Somma, in Via Mariano Abbignente, Via Gennaro Palermo e nella Traversa Scola.