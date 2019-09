Rubinetti a secco per tre giorni a Salerno: ecco l'elenco delle strade

Tre giorni di disagi per gli abitanti di Salerno. La Salerno Sistemi, infatti, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria, sospenderà l’erogazione idrica nelle giornate di lunedì 30 settembre, martedì 1 ottobre e giovedì 3 ottobre 2019.

Le strade e gli orari

Lunedì 30 settembre, dalle 9 alle 18, mancherà l’acqua in Via Incarto (da incrocio con Via S.Pio da Pietralcina al civico n° 21) e nelle strade limitrofe; nello stesso giorno, ma dalle 11 alle 17, saranno coinvolte via Arce dal civico n° 10 al civico n° 76 e nelle traverse limitrofe. Il giorno successivo (martedì 1 ottobre), dalle 9 alle 14, saranno a secco i rubinetti in via San Bernardino dal civico n°2 al civico n° 12; giovedì 3 ottobre, infine, dalle 14.30 alle 16.30, sono previsti disagi simili in Via Santa Margherita, Via Giovan Battista Amendola, Via Sichelmanno, Via Orazio Flacco, Via Gabriele Napodano, Via Carmine Antonio Petrone, Via Oreste Petrilli e Via Michelangelo Juliano.