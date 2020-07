Sospensione idrica per manutenzione a Salerno: l'elenco delle strade

Due giorni di disagio per numerose famiglie che vivono a Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Francesco Carnelutti - incrocio con Via Raffaele Guariglia, verrà sospesa l’erogazione idrica martedì 7 luglio dalle 10 alle 15, in Via Francesco Carnelutti da incrocio con Via Raffaele Guariglia ad incrocio con Via Luigi Angrisani, Via Luigi Angrisani dal civico n° 1 al civico n° 5 e Via Raffaele Guariglia. Dalle 9 alle 15, invece, in Via Ogliara, Via Postiglione, Via Piedimonte, Via Montecasino, Via Vignola, Via Breccia, Via Orefice, Via Serrone, Via Casa Russo, Via Casa Bruna, Via Cupa sotto la Chiesa, Via Aversana, Via della Sanginella, Via dei Monti Lattari e Via Montestella.

I disagi

Il giorno successivo (mercoledì 8 luglio) per lo stesso motivo mancherà l’acqua dalle 13.30 alle 20.30 in Via Salvatore Guariglia, Via Gennaro Stanislao De Crescenzo, Via Gennaro Buongiorno, Via Alfredo Micoloni, Via Gennaro Richetti, Via Paradiso di Pastena, Via Raffaele Cantarella, Via Achille Napoli, Via Nino Mancuso, Via Enrico Vestuti e Via Armando Viviani.La società Salerno Sistemi “si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata”.