Lavori alla condotta: sospensione idrica nella zona orientale di Salerno

Nella mattinata di domani (giovedì 30 aprile) verrà sospesa, l’erogazione idrica in alcune strade della zona orientale di Salerno. I tecnici della società Salerno Sistemi, infatti, eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Monsignor Gregorio Grasso, per la presenza di una perdita idrica rinvenuta nel corso degli interventi svolti nella giornata di ieri.

L’elenco

Rubinetti a secco - dalle 9 alle 12.30 - in via Palinuro, via Leucosia, via Parmenide (dal civico 2 al 152), via Salvatore Allende (dal civico 2 al 12); dalle 9 alle 15.30, invece, mancherà l’acqua in via Trento (dal civico 178 al 218), via Camillo Mari, via Matteo Melillo, via Lungomare Cristoforo Colombo (dal civico 357 al 381).