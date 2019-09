Rubinetti a secco a Sarno: ecco l'elenco delle strade

Disagi in vista per i residenti di Sarno. A causa di alcuni lavori sarà sospesa l'erogazione idrica da venerdì 20 settembre alle 7:00 a sabato 21 settembre alle 5 in alcune zone della città di Sarno.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via Bracigliano, Rione Europa, Via San Vito, Via Pioppazze, Via Fiorentini, Via Quattrofuni, Via Vecchia Lavorate, Via San Martino, Via Bersaglio, Via S. Eramo, Via Voscone, Via Cappella vecchia, Via Gaetano Nunziante, Via Umberto I, Via Paolo Falciani, Via Cantarone e tutte le traverse.