Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco a Torrione Alto e zone limitrofe

Disagi in vista per gli abitanti di Torrione, Torrione Alto, Sala Abbagnano e zone limitrofe. Per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria in camera di manovra situata in Viale delle Ginestre, la società Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica nella giornata di giovedì 18 luglio, dalle 7.30 alle 21.30, in numerose strade.

L’elenco

Le strade in cui mancherà l’acqua sono: Viale delle Ginestre, Viale A. Tesauro, Via C. Farina, Via V. Buonopane, Via F. Mancini, Via R. Virtuoso, Via A. Lenza, Via G. Quagliariello, Piazza Raffaele Petti Via Giovanbattista Falcone, Via Palestro, Via Casarse, Via G. Martuscelli, Via F. Amodio, Via Aspromonte, Via Domenico Romagnano, Via P. Del Pezzo, Via N.Granati, Via M. Farina, Via F. Dalla Monica, Via Orofino, Via N. Moscati, Via Sica, Piazzale Serino, Via Felline, Via A. Migliorati, Via O. De Sica, Via G. Cristaino, Via E. Moscati, Via S. Passaro, Via P. Grifone, Via C. Vestuti , Via G. Schipani, Traversa Proto, Via Norese e Piazza De Crescenzo.