Lavori straordinari alla rete idrica: rubinetti a secco nel quartiere Carmine alto

Disagi in vista per i residenti del quartiere Carmine alto di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria, verrà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di martedì 9 luglio, dalle 10 alle 14, in via Giovanni da Procida e in via Porta di Mare. Rubinetti a secco, dunque, non solo per gli abitanti della zona ma anche per il locale ospedale cittadino.