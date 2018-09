Sospensione idrica a Salerno: ecco le strade coinvolte

Disagi in vista per alcune famiglie salernitane a causa di interventi di manutenzione. Salerno Sistemi, infatti, sospenderà l’erogazione idrica dalle ore 22 di giovedì 13 settembre alle ore 6 di venerdì 14 settembre.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via degli Eucalipti, Viale delle Rose, Viale delle Querce, Viale del Bosco, Via Parco San Felice, Via Mattia Farina dal civico n° 117 al civico n° 145 al Parco degli Aranci.