Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco a Giovi Altimari

A causa di un guasto improvviso in via Altimari di Giovi, la società Salerno Sistemi comunica che sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nella giornata di domani, giovedì 11 luglio, dalle 10 alle 12.

Le strade

Rubinetti a secco, dunque, per due ore, in Via Altimari (dall’incrocio con Piazza Matteo Frassica all’ incrocio con Via Trinità); Via Fontanelle di Giovi.