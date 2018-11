Sospensione idrica a Giovi e Mercatello: l'elenco delle strade

Disagi in vista per gli abitanti di Giovi, frazione collinare di Salerno, e del quartiere Mercatello. Per eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria in via Vecchia di Giovi San Bartolomeo sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 15.30 di lunedì 5 novembre. Situazione simile, martedì 6 novembre, dalle 10 alle 12, in Via Picenza da Piazza Monsignor Grasso ad attraversamento FF.SS, Piazza Monsignor Grasso, Via Fiume dal civico n° 2 al civico n° 22 e Via Saginara.