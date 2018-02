Lavori a Pastena, rubinetti a secco in numerose strade: i disagi

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Luigi Lazzarelli, altezza civico n° 4, la Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica dalle 9 alle 18 di lunedì 12 dicembre 2018 in numerose strade.

La mappa dei disagi

Ecco le strade coinvolte: via Luigi Lazzarelli, via Mattia Limongelli, via Raffaele Lettieri, via Yuri Gagarin, Piazza Carlo Petrone, via Emanuele Nuzzo, via Claudio P. Sestrieri, via Amedeo Maiuri, via Rocco Cocchia, Largo degli Archeologi, via Francesco Verrengia, via Dei Mille, via Medaglie d’ Oro, via Domenico Fiore, via Umberto Zanotti Bianco, via Scuola Eleatica, via Mario Napoli, via Elsa Maria Ricciardi, via Diego Pisapia, via Agostino De Cupiti, via Raffaele Pompa, via Antonio Stassano, via Francesco Petrarca, via Emilio Bosi, via Ugo Foscolo, via Matteo de Augustinis, via Gherardo degli Angeli, via Gabriele D’Annunzio, via Maria Guidi Vinaccia, via Andrea Sorrentino, via Michele Murino, via Renato d’Andrea e P.zza Ragazzi del 99.