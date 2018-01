Disagi in vista per i residenti in via Mattia Limongelli, nel quartiere Pastena a Salerno. A causa di un intervento di manutenzione straordinaria verrà sospesa l’erogazione idrica dalle 10.30 alle 14.30 di lunedì 29 gennaio2018, dal civico n° 3 al civico n° 27. In azione i tecnici di Salerno Sistemi che tenteranno di risolvere il guasto il prima possibile.