Rubinetti a secco nel centro di Salerno: la mappa dei disagi

Disagi in vista per numerosi salernitani che abitano nel centro del capoluogo. Per eseguire interventi di riparazione in via Nizza, all’altezza del civico numero 146, la Salerno Sistemi SpA sospenderà l’erogazione idrica dalle 9 alle 15.30 di mercoledì 1 agosto 2018.

L'elenco

L’acqua mancherà in via Nizza (tratto compreso tra Via E.Caterina e Piazza Casalbore); via San Giovanni Bosco (civici nn. 61-63); via F.lli Del Mastro; via M.Fabio (civici nn.2-4); via F.Farao; via L. Cacciatore; via Dalmazia; via G.F. Memoli; via A. Laurenzi; via G.Guadagno; via A. A. Zottoli; via P.E. Biliotti; via M.Mazziotti; via F.A. Mazziotti; via M.Conforti e Via L. Staibano.