Rubinetti a secco a Brignano: ecco tutte le strade coinvolte

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Piezzo di Brignano sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 8:30 alle 11:30 di giovedì 28 giugno 2018, in diverse strade e traverse limitrofe.

I disagi

L’acqua, dunque, mancherà in Via di Brignano, Via Vecchia di Brignano, Località Piezzo di Brignano, Via Fondo Vignola, Casa Gallo di Brignano, Via Casa dei Pazzi, Via Sant’ Eustachio di Brignano, Via Cerzone e Traversa Bove.