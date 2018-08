Lavori in via Posidonia: ecco le strade dove mancherà l'acqua

Disagi in vista per i residenti di via Posidonia a Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione sulla rete idrica stradale la società Salerno Sistemi sospenderà l’erogazione idrica dalle 9 alle 16 di giovedì 30 agosto 2018 in diverse strade.

L’elenco

Le strade interessate dalla sospensione idrica sono: Via Posidonia (civici di numerazione pari compresi tra il n. 28 ed il n. 86); Largo Sant’Elmo; Via F. Abbignenti; Via C. Foglia; Via F. Atenolfi; Via A. Magliani.