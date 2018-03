Lavori ad horas in via Rufoli: la mappa dei disagi

Disagi per alcuni residenti di Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione sulla rete idrica in via Rufoli, altezza civico n° 21, la società Salerno Sistemi ha sospeso l’erogazione idrica ad horas nelle seguenti strade: via Rufoli, via Casa Martino, via Ripa, via La Lopa, via Rufoli Sammarino, via Passione, via Casa della Rocca.

L’avviso

Il regolare servizio idrico potrebbe essere riattivato, salvo imprevisti, entro le ore 13. “La società - si legge in una nota - si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata”.